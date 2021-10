Serie C-Girone C, 8a giornata: inizia il Messina, il Palermo ospita il Foggia

Ottava giornata del girone C di Serie C alle porte. Si parte giorno 9 ottobre con gli anticipi ACR Messina-Monterosi e Avellino-Monterosi. Capolista Bari impegnata contro la Turris, il Palermo ospita il Foggia

⚽️

Sabato 10 ottobre prende via l'ottavo turno del girone C di Serie C. Si inizia con l'anticipo delle 17 tra ACR Messina e Monterosi, con gli ospiti reduci dalla vittoria in casa contro l'Avellino pronti a ripetersi. Alle 17:30 in campo proprio i Lupi contro la Virtus Francavilla, sorpresa del campionato appaiata a quota 14 punti in classifica dietro il Bari capolista, nella compagine campana è stato poi confermato il tecnico Piero Braglia dopo le discussioni sul possibile esonero.

Domenica 10 ottobre ben 8 partite in contemporanea con inizio alle 14:30. Il Palermo ospita il Foggia di Zdenek Zeman, i rosanero sono chiamati a vincere dopo il pareggio deludente contro la Juve Stabia mentre i pugliesi sono a caccia della terza vittoria consecutiva. Bari capolista impegnato con un'ottima Turris, seconda in classifica e reduce da tre vittorie in campionato: i galletti sono a +4 sulle inseguitrici e puntano ad allungare per tentare la fuga.

Al "Massimimo" di Catania i padroni di casa affrontano la Juve Stabia. I rossoazzurri sono chiamati a confermare la bella prestazione vista contro il Picerno, dopo un inizio di campionato difficile, dall'altro lato le Vespe hanno fermato il Palermo alla scorsa allungando la striscia di imbattibilità in campionato. Anche il Monopoli, secondo in classifica, deve dare continuità a un ottimo inizio di campionato, allo stadio "Vito Simone Veneziani" i padroni di casa ospitano il Campobasso. Il Latina del tecnico ex Palermo, Daniele Di Donato, affronta in casa il Picerno: i nerazzurri non vincono ormai da cinque partite e si ritrovano al 17esimo posto nel fondo della classifica, sono chiamati al riscatto contro la compagine lucana.

Il Catanzaro è ancora imbattuto in Serie C, questo turno i calabresi sono ospiti della Paganese. Chiudono il turno della domenica le gare Taranto-Vibonese e Potenza-Fidelis Andria.