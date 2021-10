Serie C-Girone C, 7^ giornata: il Bari vince e vola a +4 dal Monopoli, Avellino ko

I risultati dei match del Girone C, andati in scena questo pomeriggio e validi per la settima giornata del campionato di Serie C

Dopo il turno infrasettimanale la Serie C torna in campo, con le gare della 7^ giornata, spalmate tra domenica 3, lunedì 4 ottobre e martedì 5 ottobre. Ad aprire il settimo turno è stata Vibonese-Potenza, andata in scena alle 14:30 e terminata con un pareggio deciso dalle reti di Vergara e Zampa. 6 i match che si sono disputati in contemporanea, questo pomeriggio, alle 17:30. Rotondo successo del Campobasso sulla Paganese, battuta con il risultato di 2-0. 3-1 il risultato della sfida tra Foggia e ACR Messina, con la formazione campana che vola così al 5^ posto. La Turris cala il tris e conquista tre preziosissimi punti con il Latina: decidono le reti Giannone, Tascone e Leonetti. Solo un pareggio a reti bianche per Virtus Francavilla e Taranto. L’Avellino cade in casa del Monterosi nonostante la superiorità numerica, e conferma il momento complicato vissuto dalla squadra. Vittoria importantissima del Bari che batte il Monopoli e vola a +4, decide il gol di Scavone.

La classifica:

Bari 17

Monopoli 13

Turris 13

V.Francavilla 13

Taranto 12

Foggia 12

Paganese 11

Juve Stabia* 10

Palermo* 9

Picerno 8

Avellino 8

Catanzaro* 8

Campobasso 8

Monterosi 7

Latina 5

Messina 5

Fidelis Andria* 5

Catania* 4

Potenza 4

Vibonese 3

*una gara in meno