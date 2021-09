Serie C-Girone C, 6a giornata: il Palermo ospita il Campobasso, Bari a Messina

Turno infrasettimanale del Girone C di Serie C valido per la sesta giornata: il programma completo

Dopo le gare andate in scena domenica e lunedì, valevoli per il quinto turno del Girone C, le squadre si apprestano a tornare in campo per il turno infrasettimanale, sesto appuntamento del campionato di Serie C.

Negli anticipi delle ore 17:30, il Bari capolista è ospite dell'ACR Messina. I galletti sono reduci dal deludente pareggio contro la Paganese, mentre la compagine siciliana vorrà riscattare la sconfitta subita in casa del Picerno. La sorpresa Taranto, invece, che occupa attualmente il secondo posto in classifica, affronterà il Monterosi, che domenica ha fermato in casa il Palermo sull'1-1.

Sei le gare in programma alle ore 18:00 di oggi, mercoledì 29 settembre. Il Palermo di Giacomo Filippi ospiterà al "Barbera" il Campobasso, con i rosanero chiamati a vincere. Un successo che in campionato manca dallo scorso 29 agosto contro il Latina. Mentre il Foggia di Zdenek Zeman sfiderà la FidelisAndria nel derby pugliese: anche la compagine rossonera è a secco di vittorie da tre gare ed attualmente si trova appaiata a quota 6 punti in classifica.

La Juve Stabia, ancora imbattuta in campionato, affronterà allo stadio "Domenico Francioni" i padroni di casa del Latina, allenati dall'ex rosanero Daniele Di Donato, senza vittorie dalla seconda giornata. Sulla strada del Monopoli di mister Alberto Colombo vi è il Picerno, reduce dal successo conquistato ai danni dell'ACR Messina ed ora terzo a quota 8 punti insieme alla Paganese che, dopo il pareggio contro la corazzata Bari, giocherà contro la Vibonese, fanalino di coda del campionato. Chiuderà la sfida tra Potenza e Virtus Francavilla.

Domani, giovedì 30 settembre, due i posticipi che chiuderanno il terzo turno. Alle ore 14:30 Catania e Turris scenderanno in campo allo Stadio "Massimino". Infine, alle ore 21:oo, il big match tra Avellino e Catanzaro, con entrambe le squadre ancora imbattute in campionato.

IL PROGRAMMA

Mercoledì 29 settembre

Messina-Bari alle ore 17:30

Taranto-Monterosi alle ore 17:30

Palermo-Campobasso alle ore 18:00

Paganese-Vibonese alle ore 18:00

Fidelis Andria-Foggia alle ore 18:00

Latina-Juve Stabia alle ore 18:00

Monopoli-Picerno alle ore 18:00

Potenza-Virtus Francavilla alle ore 18:00

Giovedì 30 settembre

Catania-Turris alle ore 14:30

Avellino-Catanzaro alle ore 21:00