Serie C-Girone C, 6a giornata: big match nel posticipo tra Avellino e Catanzaro

La sfida del lunedì sera tra Avellino e Catanzaro chiude la sesta giornata del girone C di Serie C. I padroni di casa reduci dal successo contro il Potenza, i giallorossi non vincono dalla prima giornata contro la Virtus Francavilla

⚽️

Chiude il sesto turno del girone C di Serie C, primo infrasettimanale della stagione, il posticipo serale delle ore 21 tra Avellino e Catanzaro.

Entrambe le compagini sono ancora imbattute in campionato, appaiate a quota 7 punti in classifica. I padroni di casa hanno vinto la scorsa gara contro il Potenza per 1-0 grazie alla rete di Carriero, dopo aver collezionato quattro in altrettante gare, contro Monopoli, Latina, Juve Stabia e Campobasso. La squadra del tecnico Piero Braglia, a inizio anno tra le favorite per la vittoria finale del girone C, si ritrova dopo sole sei giornate a ben 7 punti dal Bari primo in classifica.

Il Catanzaro di mister Calabro invece non vince in campionato dalla prima giornata contro la Virtus Francavilla per 3-1. Quattro pareggi nelle ultime quattro gare per la squadra calabrese contro Catania, Palermo, Potenza e Picerno. Inizio in sordina per i giallorossi, insieme appunto all'Avellino tra le principali avversarie del Palermo di Giacomo Filippi, candidate alla vittoria finale del girone C.

I campani si affidano alle giocate di Riccardo Maniero davanti, con il possibile turnover a centrocampo: potrebbero riposare i titolarissimi D'Angelo e Tito per dare spazio a Mignanelli e Mastalli, out per infortunio l'ex rosanero Mamadou Kanoute. Negli ospiti in dubbio l'estremo difensore Branduani, uscito malconcio dalla gara contro il Catania, al suo posto pronto l'esperto Nocchi, davanti si contendono due maglie nel 3-5-2 Cianci, Vazquez e Bombagi.

Arbitra l'incontro il signor Tremolada della sezione di Monza, coadiuvato dagli assistenti Dicosta e Poma, rispettivamente della sezione di Novara e Trapani. Quarto ufficiale il signor Petrella di Viterbo.

LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Bari 14

Monopoli 13

Virtus Francavilla 12

Taranto 11

Paganese 11

Juve Stabia 10

Turris 10

Foggia 9

Palermo 9

Picerno 8

Avellino 7*

Catanzaro 7*

ACR Messina 5

Fidelis Andria 5

Campobasso 5

Latina 5

Catania 4

Monterosi 4

Potenza 3

Vibonese 2

*una partita in meno