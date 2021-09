Serie C-Girone C, 5a giornata: Avellino ok, Bari e Palermo no. Pari Foggia e Catania

Si è concluso il quinto turno del girone C di Serie C. Vince l'Avellino di misura sul Potenza, Bari e Palermo fermati da Paganese e Monterosi sull'1-1. Cade il Monopoli, pareggio tra Foggia e Juve Stabia, così come tra Catanzaro e Catania

⚽️

Quinta giornata del girone C di Serie C passata agli archivi. Ben nove gare disputate alle 14:30 di domenica 26 settembre, con tanti risultati inattesi che hanno sovvertito i pronostici della vigilia.

Trova la prima vittoria in stagione l'Avellino del tecnico Piero Braglia, battendo il Potenza di misura al "Partenio" grazie al gol di Carrero siglato allo scadere del primo tempo. Solo un pari invece per il Bari che mantiene comunque la vetta della classifica a causa della sconfitta del Monopoli sul campo della VirtusFrancavilla. I galletti sono stati fermati sull'1-1 da un'ottima Paganese. A segno al secondo minuto di gioco Ruben Botta per il vantaggio dei biancorossi, raggiunti al minuto 75 da Firenze. La compagine biancoverde del tecnico Alberto Colombo cade nel derby pugliese: padroni di casa della Virtus che passano in vantaggio grazie al rigore di Maiorino al minuto 23: a nulla serve il pareggio del solito Ernesto Starita al 60esimo, la squadra di mister Taurino si ricompatta e segna altre due reti ancora con Maiorino e Enyan allo scadere.

Brutta prova del Palermo di Giacomo Filippi sul campo della neopromossa MonterosiTuscia. I rosanero passano in vantaggio con Matteo Brunori che al minuto 22 raccoglie un cross di Dall'Oglio area piccola e sigla l'1-0. All'inizio della seconda frazione però i padroni di casa pareggiano i conti con Cancellieri, che al termine di un'azione personale fa partire un gran tiro che si insacca alla sinistra di Pelagotti.

Pareggio anche nel big match del "Pino Zaccheria" tra Foggia e Juve Stabia. Le Vespe passano in vantaggio al minuto 16 con Panico, ma nella prima metà della seconda frazione vengono raggiunti dalla rete di Nicoletti. Juve Stabia che rimane comunque imbattuta in campionato, appaiata ai rossoneri a quota 7 punti in classifica insieme a Turris e Avellino.

Vince ancora il Taranto dell'attaccante ex Palermo, Andrea Saraniti, per 2-0 in casa contro il Latina, chiudendo la causa in sette minuti nel secondo tempo, dopo una prima frazione di equilibrio, grazie alle reti siglate da Pacili e Giovinco. Male l'ACR Messina, sconfitto sul campo del Picerno per 2-1: i siciliani passano in vantaggio al minuto 16 con il giovane Adorante ma poco dopo vengono raggiunti da Dettori. Nella seconda frazione Reginaldo firma sul rigore il gol della vittoria per i lucani.

Cade il Campobasso 3-1 in casa contro la Fidelis Andria, che trova la prima vittoria in campionato. Vince con un rotondo 4-1 la Turris sul campo della Vibonese, fanalino di coda a quota due punti in classifica. Pari nel monday night al culmine della sfida tra Catanzaro e Catania. Acce tutto nella prima frazione, etnei avanti grazie ad una prodezza balistica di Russini, giallorossi che riequilibrano le sorti del match con il penalty realizzato da Massimiliano Carlini.