SERIE C-GIRONE C, 37^ GIORNATA: VINCONO PESCARA E CATANZARO. LA CLASSIFICA

E' quasi tempo di tirare le somme nel Girone C di Serie C. Il Pescara di Zdenek Zeman è vicino dal matematico terzo posto. Cade il Foggia dell'ex Palermo Delio Rossi, al cospetto del Catanzaro capolista. Si tengono in corsa per un posto nel podio Picerno ed Audace Cerignola. L'ACR Messina può sognare la salvezza in questo finale. Ecco i risultati della 37a giornata: