Serie C-Girone C, 34esimo turno: ok Avellino e Monopoli, frena il Catanzaro

I risultati dei match della trentaquattresima giornata del Girone C di Serie C, andati in scena questo pomeriggio alle 14:30

Sono 7 i match andati in scena questo pomeriggio per la trentaquattresima giornata del Girone C di Serie C. La Juve Stabia ferma sull’1-1 il Catanzaro secondo in classifica, consegnando di fatto nelle mani del Bari la possibilità di raggiungere la matematica promozione in occasione della sfida di oggi pomeriggio contro la Fidelis Andria. Ampio successo del Foggia di Zeman sul Campobasso, che si impone per 5-2 allo Zaccheria. Pareggio a reti bianche per Monterosi e Vibonese. Vincono anche Monopoli e Avellino, rispettivamente contro Potenza e Picerno. Fa festa anche il Messina che fa bottino pieno contro il Latina, guadagnando importanti punti salvezza.