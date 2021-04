Serie C-Girone C, 34^ giornata: Ternana aritmeticamente in Serie B, tonfo Avellino, ok Catania e Bari. La classifica

34^ giornata di Serie C.

Si apre con l’avvincente sfida tra Palermo e Casertana, la 34^ giornata del Girone C di Serie C. I rosanero, dopo lo stop forzato causato dai rinvii per Covid delle sfide contro Monopoli e Foggia, sono tornati al successo battendo la compagine campana con il risultato di 2-3 deciso da una tripletta di Lorenzo Lucca. Il 34^ turno di campionato prosegue con i match delle 15:00. 0-2 il risultato della sfida tra Potenza e Juve Stabia, con i campani che volano così a quota 52 punti in classifica. Successo anche del Bari che si impone in casa della Vibonese grazie alla rete di Antenucci, che permette ai galletti di accorciare le distanze dall’Avellino: sconfitto con un pesantissimo 0-4 dalla Ternana, che con ben quattro turni di anticipo conquista l’aritmetica promozione in Serie B. Torna alla vittoria anche il Teramo, dopo i ko contro Virtus Francavilla e Vibonese, grazie al successo maturato in casa la Turris. Prosegue inarrestabile la corsa del Catania, impostasi sulla Viterbese grazie alla rete di Dall’Oglio che regala agli etnei il terzo successo di fila.

LA CLASSIFICA AGGIORNATA:

Ternana* 81

Avellino* 63

Bari* 59

Catanzaro** 55

Catania* 52

Juve Stabia* 52

Foggia** 47

Teramo * 45

Palermo*** 42

Casertana** 41

V.Francavilla 37

Viterbese* 36

Potenza 35

Turris* 35

Monopoli**** 34

Vibonese* 31

Paganese* 27

Bisceglie** 24

Cavese** 16

*una gara in meno

** due gare in meno

*** tre gare in meno

**** quattro gare in meno