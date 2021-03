Serie C-Girone C, 31a giornata: pari nell’anticipo Vibonese-Monopoli. Risultati e classifica aggiornata

31a giornata del Girone C di Serie C.

Nell’anticipo della trentunesima giornata del campionato di Serie C–Girone C, il match in programma alle 17.30 tra Vibonese e Monopoli termina con un pareggio a reti bianche. Unico sussulto della gara del “Luigi Razza” di Vibo Valentia, l’espulsione al 92′ per doppia ammonizione, del difensore della compagine calabrese, Redolfi. Ottimo punto per la formazione pugliese, che falcidiata dalle sette assenze per Covid-19, si porta momentaneamente al dodicesimo posto in classifica, a -3 punti dalla zona playoff. La formazione di mister Scienza, nel prossimo turno il Palermo del tecnico Giacomo Filippi, nella gara interna in programma al “Vito Simone Veneziani”, in programma sabato 20 alle ore 15.00.

RISULTATI E PROGRAMMA DELLA 31a GIORNATA

Vibonese-Monopoli 0-0

Turris-Catania – domani ore 14.00

Bari-Casertana – domani ore 15.00

Bisceglie-Paganese – domani ore 15.00

Virtus Francavilla-Foggia – domani ore 15.00

Viterbese-Juve Stabia – domani ore 15.00

Cavese-Catanzaro – domani ore 17.30

Teramo-Ternana – domani ore 17.30

Avellino-Potenza – domani ore 20.30

riposa: PALERMO

LA CLASSIFICA

Ternana** 66

Avellino* 57

Bari* 52

Catanzaro* 48

Catania* 43

Juve Stabia* 43

Foggia* 43

Teramo* 42

Palermo 39

Casertana** 37

Monopoli 34

Viterbese* 34

Turris* 31

V.Francavilla 31

Vibonese 28

Potenza** 28

Paganese 24

Bisceglie** 24

Cavese*** 16

* una gara in meno

** due gara in meno

*** tre gare in meno

Catania -2 punti di penalizzazione