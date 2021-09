Serie C-Girone C, 3^ giornata: ok Bari e Monopoli, frena l’Avellino. La classifica

Tutti i risultati delle sfide del Girone C di Serie C, andate in scena questa sera

Terzo turno del Girone C di Serie C.

Dopo le due gare andate in scena nella giornata di ieri, sabato 11 settembre, sono otto le gare andate in scena oggi. Apre Paganese-Catania, allo Stadio "Marcello Torre" con i padroni di casa che si impongono 1-0 sugli etnei grazie al gol di Diop al 69'. Alle 17:30 in campo quattro squadre: il Catanzaro frena contro il Potenza e non va oltre l'1-1. Successo per la Juve Stabia che, dopo il pari nel derby contro l'Avellino, batte 3-1 la Vibonese. Solo un pari tra Avellino e Latina, con i Lupi che falliscono ancora l'appuntamento con la prima vittoria stagionale. Fa festa il Monopoli, che batte l'ACR Messina e consolida il primo posto. Tris del Campobasso contro il Monterosi, deciso dalla doppietta di Rossetti e dalla rete di Bontà. Vittoria esterna del Bari contro il Picerno, che vola a 7 punti in classifica. Solo un pareggio a reti inviolate tra Fidelis Andria e Virtus Francavilla.

Classifica

Monopoli 9

Bari 7

Taranto 7

Virtus Francavilla 6

Juve Stabia* 5

Catanzaro* 5

Palermo* 4

Latina 4

Campobasso 4

Turris* 4

Foggia* 4

Paganese* 4

Avellino 3

Catania* 3

ACR Messina 2

Picerno 2

Potenza* 2

Vibonese* 1

Monterosi Tuscia 1

Fidelis Andria 1

*una gara in più