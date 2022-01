Serie C-Girone C, 23a giornata: big match Avellino-Monopoli, Palermo a Catanzaro

La Serie C torna in campo con la 23a giornata dopo in rinvii dei turni 21 e 22. Nove gare su dieci in programma domenica 23 gennaio alle 17:30, chiude il posticipo di lunedì tra Catanzaro e Palermo

La Serie C torna in campo per la prima volta nel 2022, a seguito dei rinvii dei turni 21 e 22 a causa del dilagare dei contagi da Covid-19 nelle squadre di terza serie.

Ben nove delle dieci gare del girone C si disputeranno domenica 23 gennaio alle 17:30. Big match al "Partenio-Lombardi" tra i padroni di casa dell'Avellino e il Monopoli. Chiude la giornata il posticipo tra Catanzaro e Palermo, in programma lunedì 24 gennaio alle 21.

Siciliane impegnate in due gare ad alto coefficiente di difficoltà. L'ACR Messina, dopo le vicende societarie legate al ds Lo Monaco, affronta in trasferta la Virtus Francavilla. I peloritani sono ancora in piena zona retrocessione e cercano punti per la salvezza, mentre i pugliesi cercano il sorpasso su Palermo e Turris. Il Catania sarà ospite della capolista Bari al "San Nicola", i pugliesi non perdono in campionato dalla gara del 6 novembre contro la Juve Stabia. Discorso diverso per i rossoblu, attualmente in regime di esercizio provvisorio a seguito del fallimento del 22 dicembre, che con la sconfitta contro il Monopoli sono scivolati fuori dalla zona playoff.

Il Monopoli secondo in classifica sarà ospite dell'Avellino di Piero Braglia. La gara tra gli irpini e i pugliesi sarà uno dei due match di cartello della 23a giornata, insieme al posticipo tra Catanzaro e Palermo. I biancoverdi si trovano a sette punti dal Bari e solamente due lunghezze sopra la compagine campana. Il Foggia sarà invece impegnato in casa contro il Latina, i rossoneri vanno a caccia di punti per rimanere incollati alla zona playoff.

Il Taranto sarà in trasferta contro la Paganese per dare continuità alle due vittorie ottenute nelle gare di dicembre contro Turris e Picerno. La compagine dell'ex Palermo, Andrea Saraniti, si trova attualmente al nono posto con 30 punti. La Turris infine avrà da superare l'ostacolo Picerno per provare a superare il Palermo, con cui condivide la posizione in classifica. I lucani però hanno perso solo una delle ultime sei partite, poi quattro vittorie e un pareggio nei mesi di novembre e dicembre. Chiudono il turno delle 14 le gare Campobasso-Juve Stabia, Vibonese-Fidelis Andria e Monterosi Tuscia-Potenza.

Ultima gara del ventitreesimo turno è il posticipo di lunedì alle 21, che vede in campo al "Nicola Ceravolo" i padroni di casa del Catanzaro e il Palermo. I rosanero hanno cambiato allenatore nel corso della sosta "forzata" causata dal Covid-19: esonerato Giacomo Filippi, al suo posto è subentrato Silvio Baldini. Per i rosanero sono state settimane difficili, all'interno del gruppo squadra si è sviluppato un focolaio che ha coinvolto ben 22 tesserati tra calciatori e staff tecnico. La compagine capitata da De Rose però deve necessariamente tornare a vincere dopo la debacle di Latina, per rimanere sulla scia di Avellino, Monopoli e Turris.