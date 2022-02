Serie C-Girone C, 21esima giornata: le formazioni ufficiali delle sfide delle 14:30

Le formazioni ufficiali di tutti i match delle 14:30 del Girone C di Serie C, validi per la 21esima giornata

Mediagol ⚽️

Nel turno infrasettimanale di oggi mercoledì 2 febbraio, valevole per il recupero della 21esima giornata di campionato, in campo 10 squadre in contemporanea per i match delle 14:30. Si tratta di Monterosi-Bari, Catanzaro-Picerno, Fidelis Andria-Catania, Paganese-Latina e Vibonese-Virtus Francavilla.

Queste le formazioni ufficiali:

MONTEROSI (3-5-2): Alia; Tartaglia, Borri, Mbende; Verde, Adamo, Parlati, Buglio, Tonetto; Ekuban, Artistico A disp. Daga, Basile, Piroli, Rocchi, Cancellieri, Errico D'Antonio, Milani, Franchini, Costantino, Caon All. Leonardo Menichini

BARI (4-3-1-2): Polverino; Pucino, Terranova, Gigliotti, Mazzotta; Maita, Maiello, Scavone; D'Errico; Cheddira, Antenucci A disp. Plitko, Celiento, Di Cesare, Lambiase, Belli, Bianco, Misuraca, Daddario, Simeri, Citro, Galano, Caldarulo All. Michele Mignani

FIDELIS ANDRIA (3-5-2): Saracco, Legittimo, Riggio, Monterisi; Casoli, Urso, Gaeta, Risolo, Carullo; Bubas, Di Piazza. A disposizione: Paparesta, Benvenga, Messina, De Martino, Ciotti, Tulli, Leonetti, Cirillo, Ortisi, Alcibiade, Sorrentino, Bortoletti. All. Di Leo

CATANIA (4-4-2): Sala, Albertini, Monteagudo, Lorenzini, Pinto; Greco, Cataldi, Provenzano, Rosaia; Moro, Russini. A disposizione: Stanacampiano, Dos Santos, Ercolani, Russotto, Biondi, Izco, Piccolo, Ropolo, Sipos, Simonetti, Zanchi, Bianco. All. Baldini

PAGANESE (3-5-2) – Baiocco; Konate, E.De Santis, Celesia; Martorelli, Cretella, Tissone, Firenze, Brogni; Diop, Tommasini. A disp: Avogadri, Pellecchia, Sbampato, Murolo, Scanagatta, Castaldo, Del Regno, Iannone. All. Grassadonia

LATINA (3-5-2) – Cardinali; E.De Santis, Giorgini, Carissoni; Ercolano, Tessiore, Amadio, Di Livio, Celli; Sane, Carletti. A disp: Ciammaruconi, Tonti, Atiagli, Barberini, D'Aloia, Teraschi, Sarzi Puttini, Rossi, Jefferson, Rosseti. All. Di Donato

CATANZARO (3-5-2): Branduani; Scognamillo, Fazio, Martinelli; Bayeye, Verna, Cinelli, Sounas, Vandeputte; Cianci, Vazquez. A disp. Nocchi, Romagnoli, De Santis, Gatti, Welbeck, Maldonado, Bjarkason, Bombagi, Carlini, Iemmello, Biasci. All. Vivarini.

PICERNO (4-4-2): Albertazzi; Setola, De Franco, Garcia, Vanacore; De Cristofaro, De Ciancio, Pitarresi, Parigi; Reginaldo, Vivacqua. A disp. Viscovo, Finizio, Allegretto, D'Angelo, Esposito, Alcides Dias, Dettori, Gerardi, Guerra, Carrà, Viviani, Di Dio. All. Colucci.

In aggiornamento...