Serie C-Girone C, 21a giornata: la Juve Stabia batte la Vibonese e aggancia il Palermo. La classifica aggiornata

La Juve Stabia torna a vincere e aggancia il Palermo a quota ventinove punti.

Due a zero. E’ questo il risultato finale maturato questo pomeriggio allo Stadio “Romeo Menti”. Tre punti, quelli conquistati dagli uomini di Pasquale Padalino ai danni della Vibonese, messi in cassaforte grazie alle reti messe a segno nel primo tempo (33′ e 42′) da Luca Berardocco e Gennaro Borrelli. Un successo importantissimo sia per la classifica, sia per il morale. La Juve Stabia, infatti, non vinceva dallo scorso 12 dicembre. E adesso ha superato in un colpo solo Casertana e Virtus Francavilla, tornando al decimo posto, ultimo piazzamento utile per i playoff.

LA CLASSIFICA AGGIORNATA

1. Ternana 52

2. Bari 41

3. Avellino* 34

4. Teramo 32

5. Foggia 32

6. Catanzaro* 32

7. Catania** 30

8. Turris 27

9. Palermo 26

10. Juve Stabia 26

11. Virtus Francavilla 25

12. Casertana* 24

13. Vibonese 22

14. Monopoli* 20

15. Viterbese* 19

16. Potenza 17

17. Bisceglie* 15

18. Paganese* 12

19. Cavese* 9

* Una partita in meno

Catania penalizzato di 2 punti; Trapani escluso.

Intanto, sono tre le sfide del Girone C di Serie C in programma questo pomeriggio:

Avellino-Viterbese: IN CORSO

Catania-Monopoli: IN CORSO

Cavese-Bisceglie: ore 17.30