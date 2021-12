Serie C-Girone C, 20esima giornata: le formazioni ufficiali dei match delle 14:30

Le formazioni ufficiali dei match del Girone C di Serie C, in programma questo pomeriggio alle 14:30

Con la 20esima giornata del Girone C di Serie C, in programma mercoledì 22 dicembre, si chiuderà la prima parte della stagione. 10 i match che andranno in scena oggi, spalmati tra pomeriggio e sera. Apriranno le danze ACR Messina-Paganese, Piceno-Vibonese e Foggia-Monterosi, in programma tutte alle 14:30. Seguirà alle 15:30 Campobasso-Avellino. Alle 18:00 spazio per Palermo-Latina. Chiudono la giornata ben 5 match, con 10 squadre che scenderanno in campo alle 21:00. Si tratta di Bari-Potenza, Catania-Monopoli, Juve Stabia-Fidelis Andria, Turris-Taranto, Virtus Francavilla-Catanzaro.