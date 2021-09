Serie C-Girone C, 2^ giornata: poker Foggia e Bari, il Monopoli si prende la vetta

I risultati dei match della seconda giornata del Girone C di Serie C, andati in scena questo pomeriggio alle 17:30

Dopo i 6 anticipi andati in scena nella giornata di ieri e che hanno visto trionfare Latina, Catania e Taranto e pareggiare ACR Messina, Palermo, Picerno Catanzaro e Avellino e Juve Stabia, altre 8 squadre, questo pomeriggio sono scese in campo per disputare la seconda giornata del Girone C di Serie C. Dilaga il Foggia che piega il Potenza con il risultato di 4-1 deciso dalle reti di Ferrante, Merkaj, Curcio e dal gran gol dell'ex Palermo Peterman. Successo casalingo anche per la Virtus Francavilla contro la Vibonese. 1-2 il risultato della sfida tra Turris e Monopoli, che permette alla compagine pugliese di volare in cima alla classifica a punteggio pieno. Risultato rotondo anche per il Bari che affonda il Monterosi 4-0, volando a quota 4 punti.