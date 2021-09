Serie C-Girone C, 2^ giornata: le formazioni ufficiali delle gare delle 17:30

Le formazioni ufficiali delle sfide in programma questo pomeriggio alle 17:30, valide per la seconda giornata di Serie C Girone C

⚽️

Torna nuovamente in campo la Serie C.

Archiviati i sei anticipi andati in scena nella giornata di ieri, sono 8 le squadre che si affronteranno oggi nel secondo turno di campionato del Girone C di Serie C. Si tratta di Foggia-Potenza, Bari-Monterosi, Virtus Francavilla-Vibonese, Burris-Monopoli. Di seguito, le formazioni ufficiali delle sfide in programma questo pomeriggio alle 17:30:

Foggia: Alastra, Nicoletti, Gallo, Markic, Rocca, Ferrante, Curcio, Merkaj, Maselli, Sciacca, Martino

All.: Zeman

Potenza: Marcone, Zampa, Cargnelutti, Coccia, Sandri, Romero, Ricci, Gigli, Salvemini, Nigro, Maestrelli

All.: Gallo

Bari (4-3-1-2): Frattali, Belli, Terranova, Di Cesare (c), Mazzotta, Maita, Bianco, D’Errico, Botta, Cheddira, Antenucci. All. Mignani

Monterosi (3-5-2): Marcianò, Buono (c), Franchini, Adamo, Parlati, Piroli, Tonetto, Rocchi, Mbende, Costantino, Caon. All. D’Antoni

VIRTUS FRANCAVILLA (3-5-2): Nobile; Idda, Miceli, Caporale; Pierno, Tchetchoua, Prezioso, Franco, Enyan; Maiorino, Ventola. All.: Taurino.

VIBONESE (4-2-3-1): Mengoni; Ciotti, Polidori, Vergara, Mahrous; Basso, Gelonese; Spina, Senesi, Ngom; Tumbarello. All.: D'Agostino.

TURRIS (3-4-3): Perina; Manzi, Lorenzini, Zanoni; Nunziante, Tascone, Franco, Varutti; Giannone, Santaniello, Leonetti. All: Caneo.

MONOPOLI (3-5-2): Loria; Mercadante, Bizzotto, Arena; Viteritti, Bussaglia, Piccinni, Vassallo, Guiebre; Starita, D'Agostino.