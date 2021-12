Serie C-Girone C, 17o turno: vittoria Catanzaro, Foggia ko. Risultati e classifica

I risultati dei match andati in scena oggi alle 12:00, valide per la diciassettesima giornata del Girone C di Serie C

Mediagol (gm) ⚽️

Ha preso il via questo pomeriggio la 17^ giornata del campionato del Girone C di Serie C, che si concluderà poi nella giornata di lunedì con il big match tra Avellino e Bari. Alle 12:00 in scena Catanzaro-Foggia e Vibonese-Campobasso, terminate con il successo delle compagini calabresi, entrambe con il risultato di 2-0. Alle 14:30, in campo anche Latina e Catania.

Di seguito il programma completo della diciassettesima giornata del Girone C e la classifica aggiornata.

Catanzaro-Foggia 2-0 (45' Vazquez, 72' [aut.] Sciacca)Vibonese-Campobasso 2-0 (88' Ciotti, 90'+4 Ngom)

Ore 14:30Latina-Catania

Ore 17:30Fidelis Andria-PicernoPaganese-Juve StabiaPotenza-TurrisTaranto-ACR MessinaVirtus Francavilla-Monterosi

Ore 20:30Palermo-Monopoli

Lunedì ore 21:00Avellino-Bari

CLASSIFICA

Bari 36

Monopoli 30

Palermo 29

Catanzaro* 28

Turris 28

Avellino 27

Foggia* 24 (4 punti di penalizzazione)

V.Francavilla 24

Taranto 23

Juve Stabia 22

Catania 22

Picerno 20

Campobasso* 18

Latina 17

Paganese 17

Monterosi 16

F.Andria 15

Potenza 14

Vibonese* 13

ACR Messina 12

* una gara in più