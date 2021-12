Serie C-Girone C, 17^ giornata: le formazioni ufficiali dei match delle 17:30

Serie c: tutte le notizie

Le formazioni ufficiali dei match del Girone C di Serie C, in programma questo pomeriggio alle 17:30

Mediagol (gm) ⚽️

Dopo gli anticipi delle 12:00 Catanzaro-Foggia e Vibonese-Campobasso e quello delle 14:30 Latina-Catania, la 17^ giornata del campionato del Girone C di Serie C prosegue con ben 5 match. In campo Potenza-Turris, Fidelis Andria-Picerno, Paganese-Juve Stabia, Taranto-ACR Messina e Virtus Francavilla-Monterosi. Il 17o turno di Lega pro, proseguirà alle 20:30 con la sfida d'alta classifica tra Palermo e Monopoli e lunedì sera con il big match Avellino-Bari.

Di seguito, le formazioni ufficiali dei match delle 17:30:

Potenza (3-5-2): Marcone; Matino, Piana, Gigli; Coccia, Ricci, Zenuni, Sandri, Sepe; Banegas, Volpe. A disp.: Greco, Petriccione, Orazzo, Bruzzo, Zagaria, Cargnelutti, Maestrelli, Sessa, Zampa, Salvemini - Allenatore: Bruno Trocini.

Turris (3-4-3): Perina; Esempio, Di Nunzio, Manzi; Finardi, Franco, Tascone, Varutti; Sartore, Giannone, Leonetti. A disp.: Abagnale, Colantuono, Loreto, Zanoni, Bordo, Giofrè, Iglio, Palmucci, D'Oriano, Longo, Pavone, Nocerino. - Allenatore: Bruno Caneo.

Fidelis Andria (3-5-2): Dini; Alcibiade, Legittino, Venturini; Casoli, Gaeta, Bonavolontà, Nunzelli, Di Noia; Tulli Bubas. A disp. Paparesta, Dini, Carullo, Dipinto, Bolognese, Di Piazza, La Cassia, De Marino, Alberti, Graziano, Leonetti, Zampano. All. Ginestra.

Picerno (4-4-2): Viscovo; Finizio, De Franco, D'Angelo,, Guerra; De Cristofaro, Dettori, Pitarresi, Esposito; Gerardi, Reginaldo. A disp. Albertazzi, Allegretto, Vivacqua, Esposito, Alcide, Stasi, Terranova, De Ciancio, Coratella, Carrà, De Marco, Setola All. Colucci.

Paganese: Baiocco; Bianchi, Firenze, Piovaccari, Viti, Volpicelli, Sussi, Zanini, Schiavino, Cretella, Guadagni. A disposizione: Pellecchia, Caruso; Schiavi, Vitiello, Scanagatta, Iannone, Del Regno. All. Gianluca Grassadonia.

Juve Stabia(4-2-3-1): Sarri; Donati, Tonucci, Caldore, Rizzo; Scaccabarozzi, Altobelli; Bentivegna, Stoppa, Panico; Eusepi. A disposizione: Russo, Pozzer; Todisco, Berardocco, Guarracino, Della Pietra, Lipari, Cinaglia, Esposito, Evacuo. All. Stefano Sottili.

Taranto (4-2-3-1): Chiorra; Riccardi, De Maria, Benassai, Versienti; Bellocq, Civilleri; Labriola, Pacilli, Giovinco; Italeng. In panchina: Antonino, Zecchino, Zullo, Santarpia, Granata, Ghisleni, Mastromonaco, Cannavaro. All. Laterza

Messina (3-5-2): Lewandowsky; Carillo, Celic, Mikulic; Rondinella, Simonetti, Fofana, Konate, Catania; Balde, Adorante. In panchina: Fusco, Fantoni, Russo, Damian, Busatto, Marginean. All. Capuano.

Virtus Francavilla (3-5-2): Nobile; Idda, Miceli, Caporale; Pierno, Prezioso, Toscano, Carella, Enyan; Perez, Maiorino. All.: Taurino.

Monterosi (3-5-2): Alia; Borri, Mbendé, Piroli; Verde, Buono, Parlati, Adamo, Cancellieri; Buglio, Polidori. All.: Menichini.