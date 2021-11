Serie C-Girone C, 16a giornata: ko Palermo, il Bari allunga a più sette dai rosanero

Si è da poco conclusa la sedicesima giornata del Girone C di Serie C. Palermo sconfitto a Picerno, vince il Bari sul Latina e sale a +7 dai rosanero

⚽️

Palermo sconfitto a Picerno, Catanzaro fermato in trasferta dal Monterosi Tuscia. Vincono Bari e Avellino, male l'ACR Messina. Il recap della sedicesima giornata del Girone C di Serie C.

Negli anticipi del sabato sono risultati vincitori Catania e Bari, pirotecnico 2-2 invece tra Campobasso e Virtus Francavilla. La compagine etnea ha racimolato tre punti grazie ad una doppietta del solito Luca Moro. I galletti si sono imposti 3-1 al "San Nicola". Dopo l'iniziale vantaggio di bomber Antenucci, il Latina ha trovato il pareggio con Di Livio. Pari durato poco, però, in quanto al 55' Paponi ha trovato la rete del nuovo vantaggio per i biancorossi, allo scadere Marras ha chiuso la gara in favore dei padroni di casa. Nel posticipo del sabato, il Monopoli ha conquistato un'importante vittoria contro la Paganese. Al minuto 86' la rete di Mercadante ha, di fatto, consegnato i tre punti ai pugliesi che - dopo il passo falso del Palermo - hanno agguantato il secondo posto nel Girone C di Serie C.

Domenica ricca di risultati a sorpresa, alle 14:30 sono scese in campo diverse big tra cui il Palermo di Giacomo Filippi. I rosanero hanno perso di misura nell'insidiosa trasferta di Picerno, in gol Reginaldo al minuto 25' del primo tempo. L'ultima sconfitta della compagine siciliana risaliva al 17 ottobre, sempre in trasferta contro la Turris. Male anche il Catanzaro che contro il Monterosi non è andato oltre l'1-1. Al vantaggio iniziale di Buglio, firmato dopo soli due minuti di gioco, ha risposto il rigore di Carlini nell'ultimo quarto d'ora della prima frazione. Pareggio che è costato caro all'ormai ex tecnico giallorosso Antonio Calabro, esonerato nella giornata di ieri.

Colpaccio dell'Avellino in casa della Turris. La franchigia allenata da Braglia ha espugnato lo stadio "Americo Liguori" di Torre del Greco nel segno dei palermitani D'Angelo e Di Gaudio. I padroni di casa erano passati in vantaggio al minuto 19' con Tascone ma ai Lupi sono bastati dieci minuti per ribaltare la gara.

E' caduto ancora invece l'ACR Messina nello scontro salvezza contro la Fidelis Andria. I peloritani dopo essere andati avanti con Catania hanno subito la rimonta degli ospiti nel primo tempo con Di Piazza e Bubas. Nella seconda frazione di gioco il giovane ex Parma Adorante ha riportato la squadra di Ezio Capuano sul pari ma al minuto 85' la rete di Alberti ha permesso ai pugliesi di conquistare una vittoria fondamentale in chiave salvezza.

Infine, il Foggia di Zeman ha rifilato cinque reti al fanalino di coda Vibonese. Pratica chiusa dai rossoneri già nel primo tempo con le reti di Tuzzo, Nicoletti, Ferrante e Curcio. Nella ripresa i calabresi hanno tentato di tornare a galla con Bellini e Golfo ma al minuto 81' è stato ancora Curcio a spegnere ogni tentativo di rimonta firmando il 5-2 finale.

Nel monday night, la Juve Stabia ha sconfitto il Taranto per tre a due grazie al gol dell'ex PalermoBentivegna e alla doppietta di Stoppa.