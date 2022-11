Serie C-Girone C, 16a giornata: da Foggia-Messina a Catanzaro-Giugliano. Il quadro

Alle porte il sedicesimo turno del Girone C di Serie C. Quest'oggi sono in programma dieci sfide valide per il turno infrasettimanale della nota competizione. Nei piani alti della classifica prove di fuga per il Catanzaro che affronterà il Giugliano in casa alle ore 17.30. Restano in scia Crotone e Pescara rispettivamente impegnate contro Taranto e Virtus Francavilla. Nella zona calda il fanalino di coda ACR Messina cercherà di strappare punti pesanti allo Zaccheria di Foggia. Di seguito, il programma completo della sedicesima giornata del Girone C di Serie C.