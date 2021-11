Serie C-Girone C, 13^ giornata: il Foggia cala il tris, ok il Potenza. La classifica

I risultati e la classifica aggiornata del girone C di Serie C dopo la tredicesima giornata di campionato

Dopo i successi di Palermo e Turris, maturati rispettivamente contro Fidelis Andria e Monterosi Tuscia, altre 6 squadre sono scese questo pomeriggio in campo per affrontarsi nella 13^ giornata del Girone C di Serie C. Successo per il Foggia, volato a quota 21 punti in classifica grazie al rotondo 3-0 ottenuto contro la Paganese. 2-0 il risultato della sfida tra Potenza e Picerno, deciso dalle reti di Piana e Zagaria. Fa festa anche la Virtus Francavilla che batte il Latina per 2 a 1.