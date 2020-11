Serie C-Girone C, 12a giornata: partite e risultati LIVE, in campo Catania e Bari

Le squadre del Girone C di Serie C scendono in campo.

Sono in programma oggi le sfide valide per la dodicesima giornata di campionato, che si è aperta con il successo della Juve Stabia ai danni della Viterbese. Catania e Foggia sono scese in campo alle ore 14.30 rispettivamente contro Turris e Virtus Francavilla. La Casertana ospita il Bari, mentre la Ternana alle ore 17.30 affronterà in casa il Teramo. Turno di riposo per il Palermo di Roberto Boscaglia che avrebbe dovuto giocare contro il Trapani.

GARE E RISULTATI

Juve Stabia-Viterbese 2-0

Marcatori: 4′ Romero (J), 50′ Fantacci (J)

Catania-Turris 0-0

Foggia-Virtus Francavilla 0-0

Casertana-Bari 0-0

Catanzaro-Cavese 0-0

Monopoli-Vibonese 1-0

Marcatori: 37′ Starita (M)

Paganese-Bisceglie 1-0

Marcatori: 22′ Diop (P)

Ternana-Teramo: ORE 17.30

Potenza-Avellino: RINVIATA