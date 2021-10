Serie C (girone C), 10a giornata: vittorie Monopoli e Catanzaro, pareggio Bari

Il commento e la classifica aggiornata del decimo turno del Girone C di Serie C

Un altra giornata di Serie C si è conclusa, con non poche novità dal punto di vista dei risultati finali per diversi match interessanti. Un solo punto intascato dalla capolista Bari, che nel sentitissimo derby interno contro il Foggia non va oltre il parziale di 1-1. Un pareggio che avvicina, seppur di poco, le altre contendenti alla promozione diretta in Serie B, quali Catanzaro, Monopoli e Palermo, tre tra le corazzate uscite vincitrici dai rispettivi incontri. Insuccesso interno, invece, per la Turris, che dopo il 3-0 collezionato nello scorso match contro i rosanero, cade per 2-3 contro il Campobasso. Altro pareggio, infine, nell'interessante confronto tra Catania e Avellino, terminato con il punteggio finale di 2-2 sul rettangolo verde del 'Massimino'.