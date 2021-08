Serie C-Girone C, 1^ giornata: le formazioni ufficiali di Paganese-Acr Messina

Le formazioni ufficiali della sfida tra Paganese e Acr Messina, in programma questo pomeriggio alle 17:30

Prende il via il campionato di Serie C 2021/22.

La Serie C è pronta a partire con la 1^ giornata di campionato, spalmata tra Sabato 28, domenica 29 e lunedì 30 agosto. Ad aprire le danze, nel Girone C, sarà Paganese-Messina: match in programma alle 17:30 allo stadio "Marcello Torre" di Pagani e che sancirà l'inizio della nuova stagione di Lega Pro.