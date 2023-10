Serie C, girone A: poker Legnago al Fiorenzuola! Ok Arzignano e ko Virtus Verona

Si archiviano gli anticipi del venerdì, validi per l'ottava giornata del girone A di Serie C. Un super Legnago sul campo del Fiorenzuola, che cala il poker e sale a quota tredici punti in classifica, in piena zona playoff. Si mette male per l'ex squadra di Luca Tabbiani (oggi al Catania), la quale occupa la diciottesima posizione, con soli sei punti raccolti. Match importante in chiave media classifica vinto dall'Arzignano che continua a scalare posizioni utili in graduatoria, battendo di misura un Novara che non ha ancora ottenuto un successo in questa Lega Pro. Penultimo posto, quattro pareggi e quattro ko per i ragazzi di Daniele Buzzegoli. Cade la Virtus Verona dell'intramontabile Luigi Fresco, la quale viene battuta dall'Albinoleffe, per 1-0 grazie al gol di Marco Piccoli al 63'.