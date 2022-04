Serie C-Girone A, i verdetti: Sudtirol in B per la prima volta, Padova ai playoff

I risultati dell'ultimo turno della regular season del Girone A di Serie C

Arriva l’ufficialità della squadra vincitrice del Girone A. Si tratte del Sudtirol, promosso inSerie B, per la prima volta nella sua storia, dopo aver vinto in trasferta sul campo della Triestina. Decisiva la doppietta di Casiraghi, che permette agli altoatesini di espugnare il Nereo Rocco col punteggio di 2-0. Il Padova dopo un lungo testa a testa cade contro la Virtus Verona e, come l'anno scorso, sarà costretto a disputare i playoff. Vittoria per la Juventus U23, che condanna il Legnago alla retrocessione in Serie D. Fa festa anche il Trento, che rimonta l'Albinoleffe e conquista i play-out col miglior piazzamento in classifica.