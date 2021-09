Serie C-Girone A, Broh trascina il Sudtirol: doppietta e show contro il Renate

Si ferma il Renate, il Sudtirol conquista il quarto successo di fila: decide la doppietta dell'ex Palermo Jeremie Broh

2-0: è questo il risultato di Sudtirol-Renate, match valido per la 6^ giornata di campionato, andato in scena questo pomeriggio allo stadio "Druso". Protagonista della serata: Jeremie Broh, autore di una doppietta decisiva che ha trascinato la formazione di Javorcic - con una partita in meno - al terzo posto in classifica. L'ex Palermo trova la prima rete a metà del primo tempo, al 49° è ancora l'ivoriano a gonfiare la rete regalando al Sudtirol il quarto successo consecutivo. I bolzanini, con la vittoria di oggi, si confermano una delle squadre meglio accreditate per la lotta promozione nel girone A di Serie C.