Serie C, Ghirelli: “VAR? C’è più bisogno qui rispetto a chi arbitra Ronaldo e Messi!”

Il VAR potrebbe essere una nuova risorsa della Serie C, a confermarlo il presidente Ghirelli che però evidenzia alcune difficoltà in merito

Il presidente della Serie C Francesco Ghirelli ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso della presentazione delle finali playoff dei Campionati Primavera 3 e 4 a Cesena, in cui si è concentrato sul tema VAR in Lega Pro non solo nella fase dei playoff:

"La questione del VAR è lo stesso problema dei settori giovanili, è una questione di ragionare di sistema. Gli arbitri sono giovani, sbagliano molto di più, e sarebbe utile che tutti noi dirigenti dessimo una mano perché possano crescere. Quegli arbitri, come i ragazzi della Primavera, hanno bisogno, più di chi arbitra Ronaldo o Messi, di avere degli strumenti a disposizione. Il Var dà una mano a risolvere problemi: il primo è commettere meno errori. Il secondo è che si tratta di uno strumento didattico e di crescita: così come i ragazzi della Primavera sono risorse, lo stesso vale per gli arbitri. Faremo una sperimentazione. Domani avremo una prima call da affrontare: in due mesi dobbiamo formare gli arbitri, che non è semplice. Pensate solo agli auricolari, adesso interviene anche il VAR: bisogna abituarsi e in questa prima fase dovremo utilizzare i varisti della Serie A. Contemporaneamente, si metterà in piedi un gruppo di lavoro che riguarderà cosa fare per il prossimo anno, e qui i problemi sono seri: se superiamo quello dei costi e delle strutture, perché gli stadi vanno certificati, teniamo conto che anche sul numero di arbitri necessari non siamo messi benissimo".