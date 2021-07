Serie C, Ghirelli soddisfatto: “Accordo vicino per i diritti tv. Eleven c’è”

Le parole del presidente della Lega Pro sui diritti televisivi in vista della prossima stagione

I diritti tv sono un'altra tematica molto ricorrente nel mondo del calcio, con la Lega Pro che nei prossimi giorni dovrebbe ufficializzare l'accordo per le prossime stagioni. Sulla questione è intervenuto Francesco Ghirelli, presidente della Lega Pro, che ai microfoni di Tcf Tv ha raccontato i grossi passi avanti sugli accordi televisivi fatti negli ultimi anni: "Stiamo definendo l'intesa con Eleven Sports per la trasmissione in streaming della prossima stagione. Inoltre due gare andranno sulla Rai. Poi non dimentico le televisioni private e in fatti è in corso una trattativa con Sky e abbiamo stretto un accordo con un operatore di Miami per trasmettere in tutto il mondo. Magari non corrisponderanno ancora le cifre dei contratti a quello che auspichiamo, ma stiamo lavorando per aumentarle".