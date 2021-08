Serie C, Ghirelli: “Servono aiuti economici, il Governo ci sostenga adeguatamente”

Il presidente della Lega Pro si è reso protagonista di un vero e proprio appello nei confronti del Governo nazionale, nella richiesta di nuove risorse economiche per sostenere le spese del campionato

Queste le dichiarazioni di Francesco Ghirelli, numero uno della Serie C intervenuto in merito al sostegno economico che, la terza serie italiana, chiede al Governo nazionale per sostenere le numerose spese di gestione del campionato. Il protrarsi dell'emergenza sanitaria sta certamente recando diverse problematiche all'intera gestione della Lega Pro. Molteplici le spese che le società devono sostenere per adeguare le proprie squadre ai protocolli sanitari, in ragione alle norme anti contagio stilate dalla Federazione e dal Governo. Ai microfoni di Italpress, Ghirelli ha effettuato un vero e proprio appello nei confronti del Presidente del Consiglio dei Ministri Mario Drgahi, chiedendo un maggiore sostegno economico e finanziario nei confronti del campionato.