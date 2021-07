Serie C, Ghirelli: “Necessaria riforma di sistema. Stadi? Tornerà il pubblico”

Le dichiarazioni del numero uno della Lega Pro, durante il raduno degli arbitri e degli assistenti della Serie C

“ È in corso la definizione degli organici dei club, al più presto si completeranno con tutti i sessanta club. Si sta discutendo la riforma del calcio italiano, un impegno di cui la Serie C ha necessità. Una riforma al cui centro dovrà esserci l’obiettivo della sostenibilità economico-finanziaria".

Così il numero uno della Lega Pro, Francesco Ghirelli, intervenuto a Sportilia durante il raduno degli arbitri e degli assistenti della Lega Pro a cui hanno partecipato il presidente dell’Aia Alfredo Trentalange, il responsabile della Can Pro Maurizio Ciampi, il dottor Stefano Palazzi, giudice sportivo della Lega Pro, Luciano Russo, coordinatore dei delegati della Lega Pro. Ghirelli, nel corso dell'incontro, si è poi soffermato sulla bozza di riforma del format del campionato che potrebbe portare ad un miglioramento delle condizioni dei club .

"Appena sarà definito il quadro di riferimento, risorse economiche, mission di ogni campionato, proposta di organico dei campionati e meccanismi interni di promozioni e retrocessioni saranno pienamente coinvolti i Presidenti dei club. Noi siamo per una riforma vera, di sistema del calcio italiano. Per farla occorre necessariamente ridiscutere la distribuzione delle risorse a disposizione a partire dalla legge Melandri in modo da rendere sostenibili i differenti livelli”.