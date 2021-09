Serie C, Ghirelli incorona Lucca: “Un grande attaccante, emergerà ad alti livelli”

Il presidente della Lega Pro ha appoggiato in pieno il pensiero del giornalista de 'La Gazzetta dello Sport'

Tra Serie B e C stanno brillando diverse stelline con un futuro praticamente già scritto: da Lucca (Pisa) passando per Colombo (SPAL) e Mulattieri (Crotone). Diversi i talenti che soprattutto in cadetteria si stanno mettendo in evidenza, ma in Serie A come conferma Nicola Binda si preferisce puntare su stranieri praticamente sconosciuti. Le parole del giornalista de 'La Gazzetta dello Sport' pronunciate attraverso un post twitter.