Serie C, Ghirelli: “I club stanno ripartendo, facciamo innamorare di nuovo i tifosi”

Le parole del numero uno della Lega Pro in merito alle prime giornate della nuova stagione del campionato di Serie C

Queste le parole di Francesco Ghirelli, presidente della Serie C intervenuto in merito allo scoppiettante inizio di questa nuova annata di Lega Pro. Un campionato equilibrato sotto diversi aspetti, con diverse compagini coniate per poter conseguire obiettivi di primo livello al termine dalla stagione sportiva. Tra sorprese e ritorni, su tutti quello dei tifosi sugli spalti, veri protagonisti dello spettacolo che i giocatori mettono in atto sul rettangolo verde. In ragione all'allentamento delle norme sanitarie e al fisiologico calo della curva epidemiologica, tutti gli impianti della Serie C si sono attrezzati per garantire - in piena sicurezza e nel rispetto del distanziamento sociale - una capienza complessiva del 50%. Un aspetto positivo che, di conseguenza, si riflette anche sui bilanci dei club e della stessa Serie C. Ecco, di seguito, le dichiarazioni di Ghirelli, intervenuto proprio in merito alla ripresa economica del campionato di Lega Pro e all'importanza del ritorno degli appassionati sugli spalti.