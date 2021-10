Serie C, Ghirelli: “Fiero dei 20 mila per Bari-Foggia. Adesso aiuti dal Governo”

Le parole del presidente della Lega Pro in merito alla riapertura degli stadi al 75% della capienza

Queste le parole del presidente della Serie C Francesco Ghirelli , intervenuto in seguito al primo weekend di riapertura degli stadi al 75% della capienza. Il ritorno sempre più massivo dei tifosi negli impianti sportivi sta certamente facendo bene alle casse dei club di Lega Pro , con i botteghini che stanno ricominciando a collezionare numeri importanti dl punto du vista delle entrate. Tra le altre partite della decima giornata di Lega Pro , il sentitissimo derby tra Bari e Foggia ha registrato un affluenza superiore ai 20 mila spettatori. Un match di Serie C non avvertiva una simile presenza di tifosi allo stadio addirittura dalla stagione 2014/15, quando un Salernitana-Benevento toccò anche esso la soglia dei 20 mila appassionati sulle tribune. In merito proprio a queste significative cifre, Ghirelli si è detto estremamente soddisfatto della strategia adottata dai responsabili del Governo per far ripartire economicamente anche il calcio della terza serie italiana.

Ecco le sue parole, riportate da TuttoC: “Sono entusiasta di questo dato. Negli stadi siamo tornati a gioire per gli spettacoli regalati dalle partite. Le società di C stanno facendo tantissime iniziative per riavvicinare il pubblico e far tornare la cara abitudine della presenza festosa sugli spalti. Vanno fatti i complimenti al club di Luigi De Laurentis per lo straordinario impegno profuso per fare iniziative, si pensi solo alla presenza nei luoghi di vendita dei biglietti di Luigi e dei calciatori baresi. Dobbiamo continuare a lavorare tutti insieme in questa direzione per far recuperare alle società quanto hanno perso a causa della pandemia. Per questo stiamo chiedendo aiuto anche al Governo”