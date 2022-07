Serie C, Ghirelli: “Ecco cosa serve per salvaguardare il sistema calcio”

Francesco Ghirelli , presidente della Serie C, ha rilasciato alcune dichiarazioni importanti sul futuro del calcio italiano, durante il seminario online organizzato dalla Lega Pro con le 60 società partecipanti per affrontare ed analizzare il tema riguardante le tempistiche e le modalità di predisposizione del nuovo piano economico-finanziario previsionale 2022/2023. Di seguito le sue parole:

“Ai fini della salvaguardia e del risanamento del sistema calcio proponiamo, per le tre leghe professionistiche, l’utilizzo dell’indicatore di liquidità ai fini ammissivi e l’indicatore “Debt Service Coverag Ratio” per le stagioni 2023/24 e 2024/25 ai fini del monitoraggio, per diventare ammissivo nella stagione 2025/26. Sono lieto che il contributo della nostra Lega e dei nostri consulenti possa essere servito per arrivare al monitoraggio ed a una costante valutazione della sussistenza dell’equilibrio finanziario, favorendo la presa di coscienza da parte dei Club dell’andamento della loro gestione. Già nell’aprile del 2020, prosegue il presidente Ghirelli, proponemmo alla Figc un percorso alternativo e formativo per le Società come il DSCR”.