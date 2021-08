Serie C, Ghirelli: “Dobbiamo rimanere prudenti. Vaccino unica soluzione”

Le parole del numero uno della Lega Pro

La stagione di Serie C prenderà il via la prossima settimana, ma già in questo weekend con la Coppa Italia le squadre della Lega Pro hanno avuto modo di testare i propri meccanismi e trarre un primo bilancio su questa preparazione estiva. Il presidente della terza serie italiana Francesco Ghirelli , invitato nella giornata odierna dai dirigenti del Monopoli per seguire il match contro il Potenza , ha lasciato delle dichiarazioni sulla riapertura degli stadi e sul tema del vaccino.

Ghirelli si è detto soddisfatto per la riapertura al 50%, ma ha comunque sottolineato che ci vorrà grande attenzione per riuscire a tenere sotto controllo la curva epidemica: "Nel passato campionato non siamo stati in grado di disputare le partite di Coppa Italia e fu una grande perdita. Oggi torniamo alla normalità, dobbiamo essere prudenti, accorti e non abbassare la guardia. Dobbiamo vaccinare tutti, questa è la strada per riaprire gli stadi. Oggi, riaprire al 50% è un fatto positivo e va vissuto così. Dallo stadio si provano sensazioni strane, contraddittorie ma bellissime. Il pubblico, la partita, al silenzio e al vuoto si sostituisce il vociare, lo sventolio delle bandiere, i canti".