Serie C, Ghirelli: “Disservizi Netco in Coppa Italia? Siamo stati tempestivi”

Dopo l'inchiesta aperta della Lega Pro sui disservizi riscontrati a causa dell'assenza della messa in onda delle immagini del match di Coppa Italia della terza divisione di calcio italiana tra Virtus Entella e Fiorenzuola, il presidente di Serie C, Francesco Ghirelli, è intervenuto dopo la relazione ricevuta da Netco Sports Italia, società operante nella messa in onda e produzione delle immagini per le gare di Serie C.