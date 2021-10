Serie C, Ghirelli: “Costruito un campionato solido, etica e sostenibilità alle basi”

Le parole del numero uno della Lega Pro in occasione del workshop legato alla sostenibilità del campionato di Serie C

Queste le parole di Francesco Ghirelli, presidente della Lega Pro intervenuto direttamente dal workshop organizzato dalla stessa Serie C dal titolo “Verso la Sostenibilità della Lega Pro”. Le tematiche maggiormente trattate sono state incentrate sul carattere sostenibile - soprattutto dal punto di vista economico - della terza serie italiana, come anche sottolineato in maniera evidente dal suo numero uno. Un intervento rivolto specialmente a tutti i dipendenti che giornalmente si impegnano nel mantenimento e nella gestione di un torneo estremamente complesso e articolato, dalle molteplici sfaccettature organizzative sotto diversi aspetti.