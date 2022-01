Serie C, Ghirelli: “Calciatori? Dovrebbero vaccinarsi. Catania, situazione difficile”

Il presidente della Serie C Ghirelli ha parlato del campionato pronto a ricominciare, del discorso vaccini e sulla situazione Catania

Il presidente della Lega Serie C Francesco Ghirelli è stato intervistato dai giornali online TuttoC e TuttoMercatoWeb, in cui ha trattato alcuni temi inerenti alla Lega Pro.

Queste le prime dichiarazioni sul campionato che può ricominciare e sul tema vaccini: “Intanto, è una gioia ripartire. Purtroppo non è la prima volta che ripartiamo: speriamo che la quarta ondata abbia un termine e sembra che un calo ci sia. Le società hanno pagato un prezzo: non ci sono stati incassi e da questo punto di vista è stato un fatto negativo, però ora si può ripartire e grazie alla bolla tutte lo fanno alla pari. Calciatori non vaccinati? Credo che sarebbe utile che tutti si vaccinassero: tutto spinge in questa direzione. Loro sono professionisti tra l’altro: non è solo un problema di salvaguardia della salute loro e di rispetto degli altri. C’è anche un altro discorso: essendo professionisti, devono avere la contezza di essere in condizione tale da poter giocare" .