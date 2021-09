Serie C, Foggia-Juve Stabia: da Zeman a Novellino, quanti ex Palermo allo “Zaccheria”

Domenica 26 settembre si apre il quinto turno del girone C di Serie C, con nove gare alle 14:30. In programma, tra le altre, il big match tra Foggia e Juve Stabia

Match di cartello della domenica del quinto turno del girone C di Serie C è la sfida tra Foggia e Juve Stabia, in programma alle 14:30 allo stadio "Pino Zaccheria".

I padroni di casa, allenati dal tecnico Zdenek Zeman, sono reduci dal pareggio esterno contro il Latina per 1-1, e condividono con la formazione pontina a quota 5 in classifica all'ottavo posto. I ragazzi rossoneri hanno perso solo una partita in questa stagione, contro la Turris, hanno poi vinto contro il Potenza e pareggiato due sfide consecutive con il Monterosi e la compagine laziale. Capocannoniere del Foggia è il 30enne Alexis Ferrante, attaccante proveniente dalla Ternana autore di due gol in stagione. Probabilmente in campo anche due ex primavera del Palermo, ossia il centrocampista David Petermann e l'estremo difensore Fabrizio Alastra, acquistati dai pugliesi nella sessione di mercato estiva.

Juve Stabia che è ancora imbattuta in campionato e ha collezionato 6 punti nelle prime quattro gare, frutto di una vittoria contro la Vibonese per 3-1 e tre pareggi, contro Campobasso, Fidelis Andria e Avellino. Anche tra le "Vespe" tanti ex rosa, a partire dal tecnico, Walter Novellino, che ha allenato i rosanero per una breve parentesi nel 2016 sotto la gestione di Maurizio Zamparini. In campo figurano invece Accursio Bentivegna, attaccante ex primavera del Palermo arrivato in Campania nel mercato estivo, a segno già in due occasioni quest'anno. Acquisto di grande esperienza è stato invece Felice Evacuo, attaccante 39enne svincolatosi dal Catanzaro, che vanta ben 516 presenze e 203 gol fra Serie C e Serie B.

Le due compagini, divise da un solo punto in classifica, arrivano alla sfida dello Zaccheria con alle spalle un inizio di campionato dal sapore diverso: la formazione ospite ha quasi sempre convinto durante le prime uscite, mentre la squadra di Zeman vive di alti e bassi in campionato ed è ancora alla ricerca di identità e continuità. Un match che si preannuncia equilibrato e dai discreti contenuti tecnici tra due compagini che condividono l'obiettivo playoff nella stagione.