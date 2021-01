Serie C, Foggia-Juve Stabia 1-1: a Berardocco risponde Dell’Agnello. Palermo a meno quattro dal terzo posto. La classifica aggiornata

Uno a uno, è questo il risultato finale di Foggia-Juve Stabia, monday night del girone C di Serie C.

Si sono divise la posta in palio le due compagini al Pino Zaccaria di Foggia: squadra di casa che pare sorpresa dall’atteggiamento volitivo degli ospiti nella prima frazione di gioco ed ad aggravare le cose è stato l’infortunio al 6′ minuto dell’esperto Lorenzo Del Prete. Se il primo tempo è terminato con il parziale di 0-0 è stato sicuramente merito dello strepitoso e determinante Ermanno Fumagalli che, con i suoi interventi da felino, ha evitato alla Juve Stabia di sbloccare la partita. Nulla può poi quest’ultimo sul perfetto calcio di rigore trasformato dall’implacabile Berardocco al 60′ minuto di gioco. Le speranze dalla squadra di casa sembravano affievolirsi con il passare del tempo quando, all’85’, Dell’Agnello è abile a sfruttare una brutta respinta della difesa della compagine di Castellammare di Stabia siglando così il suo secondo gol personale in stagione e riportando il risultato in parità. Fumagalli poi si supera nel finale con un altro intervento prodigioso che vale un punto. Il Foggia muove la classifica scavalcando Catania e Catanzaro e portandosi al quinto posto, la Juve Stabia invece resta attaccata alla scia play off accorciando ad una sola lunghezza il gap dal Palermo targato Roberto Boscaglia, ma con una partita in meno giocata rispetto ai rosanero.

Di seguito, la classifica aggiornata del Girone C di Serie C.

Ternana 43

Bari 35

Avellino 28

Teramo 28

Foggia 28

Catanzaro 27

Catania 27

Turris 26

Palermo 24

Juve Stabia 23

Vibonese 20

Virtus Francavilla 19

Monopoli 16

Potenza 16

Viterbese 15

Casertana 15

Bisceglie 14

Paganese 12

Cavese 8

Trapani 0