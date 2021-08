Serie C: Foggia e Zeman, Palermo e Di Donato, Bari e le altre big. La prima giornata

Torna la Serie C, che sarà in campo da sabato 28 agosto, con tre anticipi, fino a lunedì 30. Aprono le siciliane Messina e Catania, insieme al Foggia di Zeman che sfida il Monterosi. Palermo di scena domenica sera al Barbera contro il Latina

Subito di scena negli anticipi del sabato due delle tre compagini siciliane, Catania e ACR Messina . I rossazzurri del patron Ferraù volano in Puglia ospiti del Monopoli , che sarà il prossimo avversario in Coppa Italia del Palermo , nel secondo turno eliminatorio della competizione nazionale in programma mercoledì 15 settembre. Torna fra i professionisti l' ACR Messina dopo quattro anni di assenza, dopo aver tagliato per primo il traguardo nel girone I di Serie D nella scorsa stagione, che farà invece visita alla Paganese , salva la scorsa stagione grazie alla vittoria dei playout contro il Bisceglie . Infine il Palermo di Giacomo Filippi sfiderà il Latina del tecnico Daniele Di Donato , ex calciatore rosanero nei primi anni dell'era Zamparini . La gara fra i rosa e i laziali è in programma domenica 29 agosto alle ore 20:30.

Entrambe le gare si disputeranno alle 20:30 di sabato 28 agosto, insieme al terzo anticipo della giornata che, allo stesso orario, vedrà in protagonista l'esordiente Monterosi al primo anno in Serie C e vincente del proprio girone nello scorso campionato di Serie D. Nella dirigenza del club toscano figura il nome di Fabrizio Lucchesi, direttore generale della società ed ex dirigente del Palermo targato Arkus Network, rovinosamente fallito nell'estate del 2019. La squadra del tecnico D'Antoni ospita il Foggia di Zdenek Zeman, con il boemo che torna ad allenare dopo due anni di assenza dal calcio e dall'ultima esperienza sulla panchina del Pescara in Serie B. L'allenatore siede nuovamente sulla panchina dei pugliesi per la quarta volta in carriera, dopo l'esordio nella stagione 1986-87, le straordinarie stagioni tra il 1989 e il 1994 del "Foggia dei miracoli", griffate dal trionfo in Serie B nel 1990-91 grazie al trio Signori, Rambaudi e Baiano. Promozione in massima serie esaltante, seguita dalla conquista di tre salvezze consecutive ed un accesso in Coppa UEFA sfiorato. La squadra rossonera catalizzò l'attenzione degli addetti ai lavori, piazzandosi per due anni al nono posto in Serie A, con il secondo miglior attacco del campionato dopo il Milan Campione d'Italia. Il connubio professionale con il ds dell'epoca, Giuseppe Pavone, ha un retrogusto romantico e suggestivo che rende speciale questo ennesimo capitolo della storia d'amore calcistica tra Zeman e il Foggia.