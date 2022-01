Serie C, focolaio Triestina: sono 23 i positivi al Covid-19

Non ci sono state buone notizie per la Triestina, club del girone A della Serie C, che adesso conta 23 positivi al Covid-19

Mediagol (dr) ⚽️

Continuano i casi di positività in Serie C ma è davvero preoccupante la situazione in casa Triestina, attualmente alla quinta posizione del girone A. Il 2 gennaio è stato per i club di Lega Pro un giorno di controlli tramite tamponi, con il club friulano costretto ad aggiornare i casi di positività.

Ecco il comunicato del club biancorosso: "US Triestina Calcio 1918 comunica che il giro di tamponi rapidi eseguito questa mattina, ha fatto registrare ulteriori tre casi di positività al Covid-19 nel gruppo squadra, aggiornando il dato attuale a 23 elementi tra giocatori e staff. I tesserati positivi, tre calciatori, regolarmente vaccinati e tutti asintomatici, sono stati immediatamente posti in isolamento domiciliare come indicato dai protocolli sanitario e della Federazione".