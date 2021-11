Serie C, Fidelis Andria: ufficiale l’esonero del ds Degli Esposti

Il club ha deciso di sollevare dal proprio incarico il direttore sportivo Alessandro Degli Esposti

Dopo il ribaltone in panchina che ha portato il tecnico Ciro Ginestra a sedere sulla panchina della Fidelis Andria , il club ha deciso di sollevare dal proprio incarico anche il direttore sportivo Alessandro Degli Esposti . Esonero arrivato dopo il ko rimediato contro il Latina, il settimo della stagione. Una decisione comunicata tramite una nota ufficiale diramata attraverso i canali ufficiali della Fidelis Andria.

"Al DS il nostro ringraziamento per quanto fatto sino a questo momento – dice il Presidente della Fidelis Aldo Roselli – ma con tutta la società siamo concordi che serva ancora uno scossone a questa squadra per cambiare decisamente rotta. La sconfitta di sabato non è passata inosservata. Il silenzio ed il lavoro sono l’unica vera soluzione nei momenti di difficoltà assieme a scelte forti che puntano a rilanciare il nostro campionato. Inutile ribadire quanti sacrifici economici ed organizzativi siano stati fatti sino a questo momento. Abbiamo bisogno di gente motivata e pretendiamo maggior impegno da tutti.