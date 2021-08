Serie C, festeggiano Latina e Andria: ufficializzato ripescaggio nei professionisti

I due club inizieranno la propria avventura tra i professionisti: attesa nelle prossime ore l'ufficialità per la Lucchese

Dopo l’ufficializzazione della bocciatura di Carpi, Casertana e Sambenedettese, sono stati ufficializzati i ripescaggi in Serie C di Latina e Fidelis Andria. Potrebbe, tuttavia, essere l'ultima volta che tre club vengano ripescati in Serie C: il presidente Figc Gabriele Gravina, infatti, anche in vista della riforma, intende proporre il blocco definitivo di ripescaggi e riammissioni.