Serie C, è sempre più caos in casa Trapani: i granata rischiano la radiazione. Situazione e dettagli

È sempre più caos in casa Trapani.

Ieri pomeriggio, i granata, non sono scesi in campo alla prima giornata di Serie C nel match casalingo contro la Casertana perché gli ispettori federali presenti al “Provinciale” hanno attestato che non sussistevano le condizioni per svolgere regolarmente la gara. I siciliani, infatti, non possedevano alcuni importanti documenti legati alla posizione del loro medico sociale. Questo “è solo l’ultimo capitolo di una vicenda che ormai va avanti da mesi, in Sicilia, con i giocatori che hanno messo in mora la società e cercano di svincolarsi prima della fine del mercato”, scrive l’odierna edizione de Il Sole 24 Ore.

Inizia nel modo più rocambolesco possibile il campionato del Trapani, che deve già fare i conti con una stagione a rischio: la mancata disputa del match con la Casertana, infatti, oltre allo 0-3 a tavolino, costerà un punto di penalità ai granata, che qualora la prossima settimana non dovesse giocare, per un motivo o per un altro, la gara contro il Catanzaro – valida per la seconda giornata del campionato di Serie C -, verrebbe automaticamente radiato, a campionato appena iniziato. Dunque, “se domenica prossima dovesse arrivare un nuovo forfait, il Trapani sarebbe radiato senza mai essere sceso in campo”, scrive il noto quotidiano.