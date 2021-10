Serie C, ds Catanzaro: “Faremo campionato di vertice. Infastiditi da voci su Calabro”

Le parole del direttore sportivo del Catanzaro, Alfio Pelliccioni, all'indomani del successo contro la Paganese

Il Catanzaro vince in casa della Paganese e vola al secondo posto in classifica, a 6 lunghezze dal Bari capolista. Un successo deciso dalle reti di Carlini e Rolando, commentato ai microfoni di "TuttoC" dal direttore sportivo giallorosso Alfio Pelliccioni.

"E stata una partita a senso unico giocata solo da noi, si vede che è stata una domenica storta per la Paganese, in quanto non ha espresso tutti i suoi valori. Che campionato vogliamo fare? Un campionato di vertice ed essere competitivi. Ripetere quanto fatto lo scorso anno ci andrebbe bene, mentre superarlo sarebbe un sogno. Ora, però, dobbiamo pensare al momento attuale, continuare a fare bene e rimanere nelle prime posizioni, pensando già da oggi alla partita con il Taranto".