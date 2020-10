Serie C, disservizi di Eleven Sports: la proposta alla Lega Pro del presidente della Ternana

Proseguono i disservizi di Eleven Sports che non ha permesso ai propri utenti di usufruire del servizio.

Su tale questione è intervenuto in modo concreto il presidente della Ternana, Stefano Bandecchi, che ha confermato il volere del club umbro di trasmettere le gare casalinghe e non su CusanoTv. Le sue parole tramite il proprio account instagram.

“Come tutti sapete, come Università Niccolò Cusano, siamo proprietari del canale 264 del digitale terreste, Cusano Italia TV. Ieri abbiamo mandato una richiesta ufficiale alla Lega Pro, attraverso la quale abbiamo offerto 230mila euro per le partite stagionali, in casa e trasferta, della Ternana, da poter trasmettere sulla tv nazionale, chiaramente anche a vantaggio di tutte le altre squadre del Girone C: economicamente è un’offerta estremamente valida, parla di una sola squadra. Spero che la Lega pro possa risponderci con rapidità e velocità, spero che sul canale 264 possiate presto vedere le nsotre gate. Questo è quello che ho fatto io per la tifoseria della Ternana ma anche per le altre del Girone C: allo stadio non si può andare, ma garantisco che su Cusano Italia Tv la partita la vedrete bene”.