Serie C, diretta final four playoff: i risultati live dei match in programma

I risultati live delle final four di Serie C in programma quest'oggi

⚽️

I playoff di Serie C entrano nel vivo.

Inizia ufficialmente la final four dalla quale uscirà il nome della squadra che raggiungerà Como, Perugia e Ternana in Serie B. In programma quest'oggi le semifinali d'andata. Nel primo match, in programma alle ore 17.30 allo stadio di Gorgonzola, l'Albinoleffe, rivelazione dei playoff, ospiterà l'Alessandria di Moreno Longo. Alle ore 20.30, invece, scenderanno in campo Padova e Avellino. In caso di parità nei 180 minuti, le sfide proseguiranno con supplementari ed eventuali calci di rigore.

AlbinoLeffe - Alessandria: 1-2 (in corso)

Padova - Avellino: ore 20.45