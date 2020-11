Serie C, decise le date dei recuperi nei tre gironi: la nota della Lega Pro

La Lega Pro ha decido e disposto le date per le gare da recuperare nei 3 gironi di Serie C, a suo tempo non disputate per l’imperversare della situazione epidemiologica da Covid-19.

Di seguito, le date e gli orari stabiliti dalla Lega Pro:

-12a GIORNATA DI ANDATA – MERCOLEDÌ 2 DICEMBRE 2020

GIRONE C

POTENZA – AVELLINO ore 15.00

-3a GIORNATA DI ANDATA – MERCOLEDÌ 9 DICEMBRE 2020

GIRONE C

AVELLINO – BISCEGLIE ore 15.00

-11a GIORNATA DI ANDATA – MERCOLEDÌ 9 DICEMBRE 2020

GIRONE B

A.J. FANO – LEGNAGO SALUS ore 15.00

FERMANA – AREZZO ore 15.00

-12a GIORNATA DI ANDATA – MERCOLEDÌ 9 DICEMBRE 2020

GIRONE A

PIACENZA – NOVARA ore 15.00

-11a GIORNATA DI ANDATA – MERCOLEDÌ 16 DICEMBRE 2020

GIRONE C

AVELLINO – MONOPOLI ore 15.00

BISCEGLIE – CASERTANA ore 15.00

-12a GIORNATA DI ANDATA – MERCOLEDÌ 16 DICEMBRE 2020

GIRONE B

AREZZO – A.J. FANO ore 15.00

LEGNAGO SALUS – IMOLESE ore 15.00